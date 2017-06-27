Сервис предоставляет 100% защиту денежных средств для покупателей и продавцов при покупках товаров в интернете

О СЕРВИСЕ «НАЛОЖКА»

Услуга «Наложенный платеж» известна давно. «Наложенный платеж» – это сумма, которую покупатель должен оплатить при получении посылки с товаром. Вместо определения «наложенный платёж» в профессиональной среде чаще всего (как слэнг) используют термин «Наложка».

Учитывая все особенности и специфику передачи товаров с оплатой при вручении, сервис «Наложка» предоставляет участникам сделок профессиональный подход и готовые инструменты как для разовых покупок, так и для ведения бизнеса в сети Интернет. Получателями и Отправителями могут быть как частные лица, так и организации или предприниматели.