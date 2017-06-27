Остерегайтесь мошенников! Как обезопасить себя вы можете прочитать в нашей статье.
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СЕРВИС БЕЗОПАСНЫХ СДЕЛОК С ГАРАНТИЕЙ ДОСТАВКИ
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в интернете без опаски!
Сервис предоставляет 100% защиту денежных средств для покупателей и продавцов при покупках товаров в интернете
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О СЕРВИСЕ «НАЛОЖКА»

Услуга «Наложенный платеж» известна давно. «Наложенный платеж» – это сумма, которую покупатель должен оплатить при получении посылки с товаром. Вместо определения «наложенный платёж» в профессиональной среде чаще всего (как слэнг) используют термин «Наложка».

Учитывая все особенности и специфику передачи товаров с оплатой при вручении, сервис «Наложка» предоставляет участникам сделок профессиональный подход и готовые инструменты как для разовых покупок, так и для ведения бизнеса в сети Интернет. Получателями и Отправителями могут быть как частные лица, так и организации или предприниматели.

«Наложка» сервис безопасных сделок, который вы так давно искали!
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как это работает
Устная договоренность
участников
Покупатель и Продавец договариваются о цене товара и условиях доставки с использованием Сервиса НАЛОЖКА.
Заполнение данных
продавцом
Продавец (или Покупатель) в ЛК Сервиса НАЛОЖКА заполняет информацию о:
  • Товаре и стоимости,
  • Способе доставки,
  • Другом участнике
Заполнение данных
покупателем

Другая сторона вводит недостающие данные о себе.

И Продавец и Покупатель после ввода и проверки данных ПОДТВЕРЖДАЮТ Сделку. Сделка создана!

Депонирование суммы
за товар и услуги

Покупатель должен перечислить как депозит всю согласованную по сделке сумму в организацию-гарант.

Передача посылки
с заказом перевозчику

Продавец РАСПЕЧАТЫВАЕТ из ЛК накладные и отдает товар в Доставку.

При этом курьер или сотрудник офиса, принимающий посылку, проверяет соответствие описанию и при несоответствии он откажет в приёмке и в дальнейшей доставке.

Доставка груза
и проверка получателем

Покупатель при получении посылки проверяет товар на соответствие условиям сделки и своим ожиданиям. Если все устраивает - принимает товар и, при необходимости, оплачивает доставку.

Оплата продавцом
за услугу доставки

Продавец, если в сделке указано, что расходы по доставке за его счет, через личный кабинет оплачивает услуги доставки товара Покупателю согласно выбранному Тарифу Доставки.

Перевод оплаты продавцу
и завершение сделки

Как только Сервис получает уведомление об оплате услуг Доставки, Гарант осуществляет выплату денежных средств Продавцу.

КОМУ ВЫГОДНО С НАМИ РАБОТАТЬ
Покупателям
  • Безопасные онлайн-покупки
  • Возможность приобретать товары из другого города
  • Быстрая доставка
  • Возможность проверки и примерки покупки
  • Курьерская доставка до двери
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Продавцам
  • Безопасные онлайн-продажи
  • Доставка товаров клиентам по низким ценам
  • Возврат товара при отказе
  • Онлайн-оформление сопроводительных документов
  • Возможность получения оплаты на карту или расчётный счёт
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Интернет-магазинам
  • Новый способ монетизации проекта
  • Повышение доверия пользователей
  • Продажа через социальные сети и площадки
  • Новые услуги и сервисы для клиентов
  • Высокий процент выкупаемости заказов
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КАЛЬКУЛЯТОР БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТПРАВКЕ
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Инструкция по расчету
НАЛОЖКА.РФ ГАРАНТИРУЕТ
Низкую стоимость и высокую скорость доставки
Сервис получает специальные тарифы на условия доставки, что позволяет предоставить покупателям и продавцам лучшие условия сделки
Получение оплаты от покупателя после доставки
Оплата от покупателя размещается на депозите. Покупатель не может “просто передумать” или “купить в другом месте” после начала сделки
Точность выполнения условий сделки
Сервис контролирует все условия и этапы сделки. При любых обстоятельствах участники получат квалифицированную помощь и поддержку от сервиса
100% возврат оплаты
В случае если товар несоответствует заказу Покупатель подаёт претензию и после подтверждения такого факта получает возврат денег
100% возврат товара
При отказе покупателя от заказа продавец получит товар обратно. Подав претензию на действия покупателя, сумма услуг будет удержана с виновника
100% компенсация затрат
При нарушении условий сделки виновная сторона должна будет оплатить затраты и покрыть убытки, возникшие с момента начала сделки
НАШИ ПАРТНЕРЫ
ЧТО ГОВОРЯТ О НАС КЛИЕНТЫ
ВАСИЛИЙ
ДОЛГОВ
Спасибо НАЛОЖКЕ! Нашел в сети выгодное предложение по продаже айфона, но долго не решался купить. Ведь сейчас только подделок. Узнал об этом сервисе, предложил продавцу попробовать. В итоге остались довольны оба. Продавец открыл для себя удобный способ продажи телефонов. Я же купил свежий телефон без риска.
Сделка № 121
Доставка и оплата Apple iPhone 6S 32Gb
27.06.2017
МАРГАРИТА
ПУШКИНА
Благодаря сервису договорилась с продавцом о покупке нужных мне туфель преимум-бренда. Девушка-продавец, конечно, не котела отправлять дорогую вешь без оплаты, ну а мне нужна была уверенность в том, что если мне они не подойдут, то я смогу их отправить обратно и получить назад деньги. Все получилось. Спасибо!
Сделка № 193
Доставка и оплата туфли Casadei
30.06.2017
АНДРЕЙ
РОЖКОВ
Великолепно, как всегда! В качестве дополнительного зароботка продаю через интернет косметику, которую редко к нам кто возит. Раньше всегда брал с покупателей преодплату и отправлял посылку почтой РФ. Было неудобно. Благодаря сервису Наложка теперь все можно делать в одном месте! Покупатель может перечислить мне деньги и ни о чем не волноваться. Я же получаю возможность сформировать документы для отправки он-лайн. Самое удивительно - стоимость доставки получается дешевле, чем отправка почтой!
Сделка № 208
Доставка и оплата косметика
03.07.2017


НАЛОЖКА.РФСервис безопасных сделок
с гарантией доставки
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Покупателям Продавцам Интернет-магазинам Площадкам
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