в интернете без опаски!
Услуга «Наложенный платеж» известна давно. «Наложенный платеж» – это сумма, которую покупатель должен оплатить при получении посылки с товаром. Вместо определения «наложенный платёж» в профессиональной среде чаще всего (как слэнг) используют термин «Наложка».
Учитывая все особенности и специфику передачи товаров с оплатой при вручении, сервис «Наложка» предоставляет участникам сделок профессиональный подход и готовые инструменты как для разовых покупок, так и для ведения бизнеса в сети Интернет. Получателями и Отправителями могут быть как частные лица, так и организации или предприниматели.
Другая сторона вводит недостающие данные о себе.
И Продавец и Покупатель после ввода и проверки данных ПОДТВЕРЖДАЮТ Сделку. Сделка создана!
Покупатель должен перечислить как депозит всю согласованную по сделке сумму в организацию-гарант.
Продавец РАСПЕЧАТЫВАЕТ из ЛК накладные и отдает товар в Доставку.
При этом курьер или сотрудник офиса, принимающий посылку, проверяет соответствие описанию и при несоответствии он откажет в приёмке и в дальнейшей доставке.
Покупатель при получении посылки проверяет товар на соответствие условиям сделки и своим ожиданиям. Если все устраивает - принимает товар и, при необходимости, оплачивает доставку.
Продавец, если в сделке указано, что расходы по доставке за его счет, через личный кабинет оплачивает услуги доставки товара Покупателю согласно выбранному Тарифу Доставки.
Как только Сервис получает уведомление об оплате услуг Доставки, Гарант осуществляет выплату денежных средств Продавцу.